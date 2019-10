Le Mug : Pablo Andres démasqué et No One aux Tanneurs sur Auvio

le programme du MUG de ce mardi 1er octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : L'humoriste Pablo Andres à l'occasion de son nouveau spectacle « Pablo Andres, démasqué » mais aussi pour décrypter son ascension fulgurante. Que ce soit en radio, en télé ou sur les réseaux sociaux et sur scène, l'humoriste à totalement conquis un public sans cesse grandissant. Quels sont les clés de son succès ? Un an après avoir rempli Forest National avec son premier spectacle « Entre nous », il fait de nouveau salle comble au Cirque Royal et on va tenter de découvrir comment. Pablo Andres revient sur scène avec un tout nouveau spectacle, Pablo Andres : Démasqué !



09h27 - Chronique thématique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence : les classiques de Marc Ysaye : les 25 ans de l'album « No need to argue » des Cranberries.



09h35 - Le Grand Mug : Les metteurs en scène Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola pour leur pièce « No One » à voir au Théâtre les Tanneurs jusqu'au 05/10. À travers cette tragi-comédie sans paroles, la cie Still Life explore le phénomène de groupe, la tension et les comportements irraisonnés qui en découlent, ainsi que la naissance d'un bouc-émissaire en son sein. Dans une pompe-à-essence perdue au milieu de nulle part, la sentence de la foule risque d'être sans appel...



09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquencer : Les petits plats dans l'écran : la sauce Dallas de Dikkenek

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS