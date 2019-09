Le Mug : Titiou Lecoq pour son essai "Honoré et moi" et les nouvelles radio DAB+ de la RTBF sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 30 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Titiou Lecoq féministe, romancière et essayiste pour son essai "Honoré et moi" paru aux éditions L'Iconoclaste. Parce qu'il était fauché, parce qu'il a couru après l'amour et l'argent, parce qu'il finissait toujours par craquer et s'acheter le beau manteau de ses rêves, parce qu'il refusait d'accepter que certains aient une vie facile et pas lui, parce que, avec La Comédie humaine, il a parlé de nous, j'aime passionnément Balzac". Tout le monde connaît Balzac, mais bien souvent son nom reste associé aux bancs de l'école. Avec la drôlerie qu'on lui connaît, Titiou Lecoq décape le personnage. Elle en fait un homme d'aujourd'hui, obsédé par l'argent, le succès, l'amour, dans un monde où le paraître l'emporte sur le reste. Sous sa plume, ce géant de la littérature devient plus vivant que jamais.



09h27 - Chronique thématique 1 : Michel Dufranne



09h35 - Le Grand Mug : Fred Gérand et Bernard Dobbeleer à l'occasion des deux nouvelles radios DAB+ de la RTBF Jam et Viva+. Avec un focus sur Jam. LA radio pour les curieux de musique éclectique ! 100% dédiée aux musiques alternatives, JAM repère les pépites d'artistes émergents et exhume des trésors peu connus d'artistes reconnus, le tout sans restriction de genre musical (Urbain, Pop, Electro, Rock, Folk, New Jazz, World...). Complètement dans l'ère du temps, Jam. propose à ses auditeurs une fenêtre ouverte sur des morceaux inattendus qui invitent à l'exploration.



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide : Jacques Chirac : le french swag

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS