Le Mug : Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Les Unes Fois d'un Soir sur Auvio

le programme du MUG de ce vendredi 27 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2019 : Concerts gratuits ce vendredi, dès 20h30, sur la Grand-Place de Bruxelles et émission spéciale "Rendez-vous Grand Place" qui donne carte blanche à Angèle. Figure incontournable de la scène musicale belge, elle entend bien mettre le Brol sur la Grand Place de Bruxelles. Pour l'occasion, la belle s'entoure des meilleurs et partagera l'affiche avec : Roméo Elvis, Caballero&JeanJass, Mc Solaar, Jeanne Added, Alain Souchon, Aloise Sauvage et Tamino. Angèle interprétera six de ses plus grands tubes, dont un en duo avec son grand frère Roméo Elvis ainsi qu'un trio avec son frère et Mc Solaar. Une émission haute en couleurs à ne pas manquer, présentée par Maureen Louys et Walid. On en parle avec MC Solaar et Walid.





09h27 - Chronique thématique 1 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique



09h35 - Le Grand Mug : Le Festival Les Unes Fois d'un Soir. Un festival d'arts de rue, un peu l'enfant terrible du genre. Il préserve un côté subversif propre aux arts de la rue tels qu'on les pratiquait dans les années 80 et 90. Le Festival demeure entièrement gratuit, toujours dans le respect de cette philosophie qui a donné naissance au secteur. Parmi les perles de cette année, on a la Cie Canicule : deux comédiennes invitent 3 spectateurs à prendre place dans une voiture. Au cours d'un circuit bien délimité dans la ville, elles jouent et conduisent au rythme des chansons de Booba... Est-on schizophrène quand on est femmes et qu'on écoute du Booba ? C'est au cœur de ce spectacle atypique. On découvre ce spectacle avec Luc de Groeve : programmateur du festival et Pauline Desmarets : membre de la Cie Canicule



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence spéciale consacrée à la sortie du dernier Rambo: « Last Blood »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS