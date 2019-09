Le Mug : La 34e édition du FIFF et le lancement de RTBF INSIDE sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 26 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : La 34e édition du FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur. L'événement cinéma de l'automne est de retour du 27 septembre au 4 octobre 2019. Cette 34e édition propose de nombreuses découvertes lors des 140 séances avec, comme à son habitude, des films venant des quatre coins de la francophonie. Avec nous pour en parler : Yannick Renier, membre du jury officiel longs métrages, Nicole Gillet, déléguée générale du FIFF, Daphné Leblond, réalisatrice du film « Mon nom est clitoris ».







09h27 - Chronique thématique 1 : Pierre Scheurette pour sa séquence « Pierre Feuillette »



09h35 - Le Grand Mug : Inside, les coulisses de la rédaction - Séquence 1 : « Questions des Médias » revient sur les fondamentaux. Dans la ligne directe des Questions Médias existantes mais sur des thématiques variées à distiller au fil de la saison.

Cette séquence aide à la compréhension des concepts de base - C'est l'ABC des médias. Quelques exemples : Les codes publicitaires, les pratiques et termes journalistiques, le big Data Késako ?, les échelles de plan et notions de découpage, le droit à l'image, les codes scénaristiques,... Exemple avec un cas concret : Les associés. On découvre cela avec Christine Ruol et Guillaume Drigeard.



09h52 - Chronique thématique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro-pop » : C'est une légende de la pop culture. L'homme aux poings d'acier : Chuck Norris. Mais qui est l'homme derrière le mythe ?

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS