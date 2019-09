Le Mug : sur Auvio

09h08 - Le Grand Mug : Fabien Olicard et Jean-François Marmion (REC) : Ce « showman » et ce psychologue ont en commun cette « passion » pour le cerveau. Curieux de tout, Fabien Olicard a toujours aimé comprendre les choses, les idées et les gens. Il se produit sur scène avec son 3ème spectacle mélangeant humour et mentalisme, réalise régulièrement des vidéos sur Youtube et transmet ses astuces de mentaliste dans ses différents livres. Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime surprendre et transmettre sa passion avec humour. Jean-François Marmion, de son coté, est journaliste et psychologue. Après son best-seller « La Psychologie de la connerie », Jean-François Marmion sort un roman graphique pour tout comprendre sur le fonctionnement de notre cerveau. Cervocomix prend la métaphore de la star au pied de la lettre et présente le cerveau comme une figure mythique adulée mais méconnue, qui va peu à peu livrer ses secrets à une journaliste d'investigation, Julia Mojito. Leurs entretiens seront émaillés de reconstitutions des épisodes les plus surprenants de l'histoire des neurosciences.



09h27 - Chronique thématique 1 : Ayrton Touwaide : Downton Abbey



09h35 - Le Grand Mug : Alexandre Goube - « Agir et penser comme les chevaliers du Zodiaque » : Et si Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu et Ikki devenaient vos meilleurs coachs ? Le courage, la persévérance, le dévouement et le partage sont des valeurs primordiales dont nous avons besoin au quotidien. Le parallèle est évident entre les aventures de ces héros et les épreuves que vous devez affronter chaque jour au bureau, en famille ou entre amis. La façon de penser et d'agir des chevaliers du Zodiaque ne tient pas à la magie mais plutôt à un état d'esprit... Comme eux faites les bons choix, apprenez à vous dépasser, transcendez-vous pour atteindre vos objectifs et parvenir à vos fins. Comme eux, faites-vous confiance et développez la plus belle des forces : l'estime de soi.

Ne jamais renoncer, vaincre l'adversité, faire confiance et se faire confiance, les Chevaliers du Zodiaque sont vraiment vos meilleurs coachs ! " En avant, en avant les chevaliers ! "



09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers : LA recette des fameux cookies de la grand-mère de Phoebe... à l'occasion des 25 ans de la série Friends. C'était le 22 septembre 1994 sur NBC.

