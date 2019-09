Le Mug : Les 15 ans de la série "Plus belle la vie" et la remise des Prix Maeterlinck de la Critique sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 24 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Stéphane Guillon. Partant du principe qu'on ne peut plus rien dire, l'humoriste fait mine de s'y résoudre pour se lâcher de plus belle. Il ne dira rien, jure qu'il a compris la leçon, puis se parjure deux minutes plus tard avec la truculence d'un sale gosse. Stéphane Guillon définit la scène comme le dernier espace de liberté. « On s'y retrouve désormais, dit-il, comme à l'époque de la prohibition. Le public sait qu'il ne devrait pas rire, mais rit tout même et c'est encore meilleur » Renouant avec ce qu'il a toujours aimé, réagir à chaud sur l'actualité du moment, ce fort en gueule fait son marché chaque matin, proposant chaque soir un menu différent, quelque peu relevé va sans dire : « L'humanitaire, la famille, la religion, la mort, la politique, les réseaux sociaux, Macron et son gouvernement, les gilets jaunes... »

Guillon n'oublie personne, prend un malin plaisir à dire ce qu'il ne faut pas dire, à être où il ne faut pas être.

09h27 - Chronique thématique 1 : Marc Ysaye : Les 50 ans d'Abbey Road, album culte des Beatles.



09h35 - Le Grand Mug : Alex W. Inker - « Servir le peuple »



09h52 - Chronique thématique 2 : Cindya Izzarelli : Ouverture du sommet sur le climat + Les 30 ans d'Alerte à Malibu ? Pamela Anderson : bimbo des plages devenue activiste ?

