Le Mug : Le retour de Hep' Taxi et l'ouverture de Delta sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 20 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Mini Mug : La nouvelle saison de Hep'Taxi avec Jérome Colin. Ce dimanche 22 septembre, Hep Taxi fait sa rentrée en prime time sur La Trois. Désormais, ils nous embarquent à bord chaque dimanche à 20h pétantes. Le 1ere invitée, c'est Angèle. La chanteuse et musicienne belge de 23 ans a connu en seulement deux ans, une ascension fulgurante intra et hors frontières comparable à celle de Stromae. La lauréate de deux Victoires de la musique a conquis tous les publics, petits et grands. Le New York Times l'a classée parmi les quinze artistes européens à suivre.



09h27 - Chronique thématique : Thierry Bellefroid pour sa séquence « la vie dessiné » : les rapprochements entre la littérature et la BD



09h35 - Le Grand Mug : L'inauguration de « Delta », un nouveau tiers-lieu au confluent des cultures à Namur. Pour en parler : Bernadette Bonnier, directrice du Service de la Culture de la Province de Namu, Anne-Sophie Colmant, community manageret RH au sein de l'équipe du magazine namurois Cinqmille et Philippe Vauchel, acteur ayant participé à l'évolution du projet. Après plus de deux années de travaux de rénovation et d'extension, la Maison de la Culture de la Province de Namur a fait peau neuve, tant architecturalement que philosophiquement.



09h52 - Chronique média/web : Cindya Izzarelli pour sa séquence « cherchez la femme » : le portrait de Anna Nicole Smith

