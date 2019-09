Le Mug : Le monde selon Amazon et photographie subaquatique sur Auvio

Jurassik Park et le féminisme

Le programme du MUG de ce jeudi 19 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Benoît Berthelot pour son livre "Le monde selon Amazon" en duplex de Paris et Gilles Quoistiaux journaliste de Trends-Tendances magazine, spécialisé dans les nouvelles technologies.



09h32 - Chronique thématique : Pierre Scheurette pour sa séquence « Pierre feuillète »



09h42 - Le mini Mug : Harry Fayt, artiste photographe subaquatique, il vient d'éditer « Rebirth », un condensé de ses plus belles photos mettant en scène des femmes nues. Un travail de recherche esthétique lié au thème de l'eau.



09h52 - Chronique média/web : Laurent Mathieu pour sa séquence « retro/pop » : Pourquoi Jurassik Park n'est pas juste un blockbuster. C'est un grand film. Un grand film féministe même...