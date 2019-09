Le Mug : Le phénomène de la vente des planches de BD et l'apprentissage grâce au RAP sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 18 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Retour sur le phénomène de la vente des planches de BD avec Didier Passamonik, éditeur, directeur de collection, journaliste et commissaire d'exposition,

Frédéric Lorge, galeriste de la Galerie Comic Art Factory et l'auteur de bandes dessinées belge Midam, qui en 26 ans a vendu plus 8 millions d'albums de Kid Paddle et de son spin off, Game Over.



09h32 - Chronique thématique : Cathy Immelen : Cat's eyes signé Cathy : retour sur les grands films d'auteur dans l'espace à l'occasion de la sortie du film Ad Astra de James Gray



09h42 - Le mini Mug : Apprendre en écoutant du rap est-ce possible ? L'appli du Studytarcks le permet. On en parle avec son co-fondateur, Alexandre Houpert. Lancée en France en mars 2018, l'application Studytracks, permet aux collégiens et lycéens d'apprendre et réviser leurs cours en chansons. Elle a déjà été te¿le¿charge¿e plus de 400.000 fois dans le monde (et 200.000 fois en France).



09h52 - Chronique média/web : Gorian Delpature : Dictionnaire philosophique : M comme marshmallow. Un choix étonnant pour nous apprendre des choses surprenantes sur cette confiserie très « pop culture »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS