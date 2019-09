Le Mug : Les enjeux du marketing sur Instagram et le Festival Musiq3 sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 17 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Quels sont les enjeux du marketing sur Instagram ? On le découvre avec Cathy Pill la Cofondatrice et CEO de Stellar, Assem Chammah, co-fondateur et CEO de Snikpic, une startup visant à simplifier la collaboration entre les marques et les micro-influenceurs et Lucie Van Damme, instagrameuse/blogueuse spécialisée en Food, Travel et Lifestyle.



09h32 - Chronique thématique : Marc Ysaye pour sa séquence « Les classiques de Marc Ysaye » : les femmes qui se sont produites à Woodstock et ce qu'elles sont devenues.



09h42 - Le mini Mug : Décryptage du Festival Musiq3 Brabant wallon qui a lieu du 21 septembre au 6 octobre 2019. La branche brabançonne des Festivals de Wallonie revient cette année avec un nouveau nom, une nouvelle équipe et de nouvelles ambitions. On en parle avec Eve-Marie Vaes, chef éditorial de Musiq'3 et l'artiste Karim Baggili.



09h52 - Chronique média/web : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : Le Gloubi-boulga

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS