Le Mug : La mémoire des arbres au National et le Prix Première du Roman Graphique sur Auvio

Programme du MUG de ce lundi 16 septembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Fabrice Murgia, directeur et metteur en scène au Théâtre National à l'occasion de la pièce LA MÉMOIRE DES ARBRES qui aborde l'histoire d'une ville secrète d'Oural du Sud en Russie : Oziorsk. Elle fut construite à la fin de la seconde guerre mondiale, dans le contexte de la course à l'armement nucléaire. Le 29 septembre 1957, une catastrophe nucléaire survient dans l'usine de retraitement de combustibles. Classée au niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, c'est, avec la catastrophe de Tchernobyl et celle de Fukushima, l'un des plus graves accidents nucléaires jamais connus. Nous recevrons aussi Nadezhda Kutepova, juriste et activiste des droits de l'homme d'Oziorsk, elle est née dans cette ville et a longtemps travaillé à aider les victimes.



09h32 - Chronique thématique : Michel Dufranne : Fantastique / Fantasy / Science-Fiction, Définition "ludique" des trois piliers de l'imaginaire en permanence confondus



09h42 - Le mini Mug : Pierre-Henry Gomont, le lauréat du Prix Première du Roman Graphique, pour « Malaterre » publié chez Dargaud. Une œuvre qui parle de la folle poursuite d'un rêve. L'histoire d'une famille déchirée par l'obstination déraisonnable mais nécessaire d'un père hors norme.

Une réussite narrative autant que graphique, le récit plonge les lecteurs et lectrices dans une moiteur tropicale où se jouent les passions humaines.



09h52 - Chronique média/web : Ayrton Touwaide : La Ford Pinto

