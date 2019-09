Le Mug : Fête de la BD et succès du marché de l'antiquité sur Auvio

Voici le programme du MUG de ce vendredi 13 septembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Quand le féminisme s'empare de la Bande Dessiné... Séquence spéciale à l'occasion de la fête de la BD ce weekend. Sohn Lili pour sa BD Mamas, petit précis de déconstruction de l'instinct maternel. Juliette Boutant et Thomas Mathieu pour leur BD : les crocodiles sont toujours là.



09h32 - Chronique thématique : Pierre Scheurette : revue de presse à la sauce Pierre Feuillette



09h42 - Le mini Mug : Comment rendre accessible le milieu du design et de l'antiquité haut de gamme ? Comment expliquer le succès des ventes aux enchères auprès des classes moyennes ? Alexandra Morel et Stéphane Vanhandenhoven, spécialiste et chroniqueur d'''Affaire conclue'', au Sablon Design Market ce week-end. Du 13 au 15 septembre, le quartier du Sablon accueillera son grand marché du design annuel avec une invitée de renom en cette 2e édition. Alexandra Morel, antiquaire rendue célèbre grâce à ''Affaire conclue'', sera en effet de la partie et expertisera gracieusement les objets amenés par le public.



09h52 - Chronique média/web : Gorian Delpature pour dictionnaire philosophique : C comme clown

