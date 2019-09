Le Mug - Les plateformes du streaming ont-elles sauvé l'industrie musicale ? - 11/09/2019

Programme du MUG de ce mercredi 11 septembre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout





09h08 - Le grand Mug : Les plateformes du streaming ont-elles sauvé l'industrie musicale ? On en parle avec Manu Freson, manager de Manager de Témé Tan, Mathieu- Emmanuel Monnaert et Yan Stefani, membres du groupe Skip The Use et Damien Waselle, directeur de Pias Belgique



09h32 - Chronique thématique : Cathy Immelen pour Cat's Eyes signé Cathy : Parasite, Le succès du cinéma coréen



09h42 - Le mini Mug : Retour sur le phénomène des jeux de société : Laurentin Dathis - Fondateur des brasseries ludiques La Luck à Lille et Bruxelles et Christian Lemay, éditeur de jeux de société connus pour les jeux « Decrypto », « La chasse aux monstres » et « Zombie kidz Évolution », nominé à L'As d'or - jeu de l'année cette année en France



09h52 - Chronique média/web : Cindya Izzarelli pour « Cherchez la femme » : le portrait de Iris Apfel

