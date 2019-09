Le Mug - Yves Duteil en concert et Margaret Atwood en direct de Londres - 10/09/2019

Le programme du MUG de ce mardi 10 septembre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Yves Duteil , de retour en Belgique pour deux séries de concerts : l'une en duo avec son violoncelliste dans une ambiance intimiste, l'autre en compagnie de ses musiciens dans une ambiance plus « électrique ». Quid du phénomène de sa popularité plus de 40 ans après la sortie de son tout premier album...



09h32 - Chronique thématique : Marc Ysaye pour « Les classiques de Marc Ysaye » : Les 45 ans de la sortie de ce que tout le monde pense être le premier LP de Supertramp "Crime of the Century" mais qui est en fait le troisième ...



09h42 - Le mini Mug : Adrienne Nizet, directrice de Passa Porta à l'occasion de l'événement « Margaret Atwood, live from London » On ne l'attendait plus : 34 ans après la parution de l'énorme succès La Servante écarlate, Margaret Atwood en présente enfin la suite intitulée Les Testaments au National Theatre de Londres. Son entretien sera retransmis en direct dans plus de... 1000 cinémas à travers le monde. En Belgique, cet honneur revient à Passa Porta.



09h52 - Chronique média/web : Nicolas Buytaers pour « Les petits plats dans l'écran » : Le cake d'amour Deneuve

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS