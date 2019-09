Le Mug - Les fêtes de Wallonie avec Alice On the Roof et Daddy K - 09/09/2019

Le programme du MUG de ce lundi 09 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le grand Mug : Daddy K et Alice On the Roof à l'occasion des fêtes de Wallonie. Du 7 au 16 septembre prochain, le sud du pays va vibrer grâce aux Fêtes de Wallonie. Plus de 40 concerts gratuits et 8 soirées seront répartis dans 4 villes principales : Namur, Liège, Charleroi et La Louvière.



09h32 - Chronique thématique : Michel Dufranne



09h42 - Le mini Mug : Michel Lecomte, directeur de la rédaction des sports de la RTBF, à l'occasion du match de qualification de l'Euro 2020 qui opposera les Diables Rouges à l'Ecosse ce soir et de ses enjeux pour la suite de leur parcours.



09h52 - Chronique média/web : Ayrton Touwaide

