Le Mug - Les 40 ans de l'Ancienne Belgique et l'exposition "Experience libération 1944" -...

Le programme du MUG de ce vendredi 6 septembre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 Le grand Mug : Dirk De Clippeleir, directeur de l'Ancienne Belgique et Pierre Dumoulin, membre du groupe Roscoe, à l'occasion de 40 de l'AB.

09h32 Chronique thématique : Thierry Bellefroid

09h42 Le mini Mug : Corentin Rousman, Conservateur du Mons Mémorial Museum pour « Experience libération 1944 » une expérience immersive temporaire qui nous permet, grâce aux nouvelles technologies, de remonter le temps et d'entrer dans la peau d'un soldat américain, d'un soldat allemand, d'un résistant ou d'un civil montois pour comprendre et ressentir l'esprit de 1944...

09h52 Chronique média/web : Cindya Izzarelli

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS