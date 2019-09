Le Mug - Les 60 ans de Boule et Bill et United Music of Brussels - 05/09/2019

Le programme du MUG de ce jeudi 5 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 Le grand Mug : Morgan Di Salvia, rédacteur en chef du Journal Spirou à l'occasion des 60 ans de Boule et Bill

09h32 Chronique thématique : Pierre Scheurette pour sa rubrique « Pierre Feuillette »

09h42 Le mini Mug : Bob Permentier, commissaire artistique de l'événement : UNITED MUSIC OF BRUSSELS

09h52 Chronique média/web : Laurent Mathieu pour sa chronique « Retro/pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS