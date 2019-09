Le Mug - Les 30 ans des Snuls et les 25 ans du groupe Oasis - 03/09/2019

Le programme du MUG de ce mardi 03 septembre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 Le grand Mug : Fred Janin, Laurence Bibot, Sergio Honoré et Kristiaan Debusscher à l'occasion des 30 ans des Snuls.

09h32 Chronique thématique : Marc Ysaye pour les « Classiques de Marc Ysaye » : Les 25 ans du groupe Oasis

09h42 Le mini Mug : Rudy Leonet pour les émissions « 5 heures du Soir » tous les Mercredi sur La Première de 19h à 20h et « Classic-Ciné » sur La Trois ce mardi soir à 21h05

09h52 Chronique média/web : Nicolas Buytaers pour « Les petits plats dans l'écran » : Les grandes vacances

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS