Les séquences du Mug : Focus sur l’exposition "Teen Spirit" sur Auvio

Rencontre avec Nancy Casielles, la commissaire de l’exposition "Teen Spirit" à découvrir au BPS 22 jusqu'au 22.05.2022

Teen Spirit s’intéresse à l’adolescence au travers d’une exposition collective de plus de 30 artistes et 90 œuvres déployées dans tout le BPS22. La sélection vise des médiums peu utilisés pour traiter de ce sujet, abordé jusqu’ici presque exclusivement par la photographie. Le titre est inspiré du morceau du groupe Nirvana, Smells Like Teen Spirit, sorti en 1991, devenu l’hymne d’une génération désabusée marquée par le déclin social et la mondialisation.L’adolescence est dif