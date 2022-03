Les séquences du Mug : Focus sur le festival Kidzik qui fête ses 10 ans sur Auvio

Invités : Héloïse Copin, coordinatrice du festival et Jean-Louis Rassinfosse de « Pistons Jazz »

Durant tout le mois de mars, vous pourrez accompagner vos enfants dans la découverte de spectacles originaux et d’animations insolites dans une dizaine de lieux bruxellois conviviaux. Au rythme des batteries, guitares, violons, flûtes, saxophones ou encore pianos, le Kidzik fera chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au jazz ou à la musique du monde.