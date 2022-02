Le Mug Guilt

Guilt est un projet lancé par François Custers et rejoint par Antoine Flipo & Martin Grégoire (Glass Museum), Pierre Van Vlanderen (Endless Dive) et Jeremy Debuysschere (Jean-Paul Groove, Indigo Mango). Croisant les sonorités folks avec des influences post-rock lorgnant vers le jazz et le hiphop, Guilt marque également la fin d’une sécheresse musicale de plus de 10 ans émaillée de remises en question et d’une paralysie perfectionniste qui laisse désormais place à une envie viscérale de sortir du placard. À travers un mot simple, Guilt recouvre une dimension à la fois sociétale et personnelle