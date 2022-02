Les séquences du Mug : Rencontre avec Simon Fransquet pour la sortie de l'album BO du film "THE PINK PARADISE" sur Auvio

Simon Fransquet pour la sortie de l'album BO du film "THE PINK PARADISE"

L'album est une ode à la communauté LGBTQI+ et parle de leur difficulté à trouver une place dans l'espace publique. Il est construit comme une histoire évolutive, il commence sur des paroles homophobes de la Wesboro baptist church et se termine sur un constat plus positif avec le discours d'Harvey Milk juste avant son assassinat. Lauréat de plusieurs prix belges et internationaux dont le Magritte de la meilleure musique originale pour le film «Au temps où les arabes dansaient» de Jawad Rhalib, Simon Fransquet appose