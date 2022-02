Les séquences du Mug : Focus sur l'expo "Hope" sur Auvio

Nathalie Auzépy pour l'expo " HOPE" à découvrir jusqu’au 12.03 à La maison commune. Une exposition pluridisciplinaire où 9 artistes s'exposent jusqu’au 12 mars à l'espoir dans un parcours artistique réparti sur les deux maisons. Dans ce parcours, 3 stops seront proposés aux publics pour découvrir des installations d'art participatif et pour mettre en action un questionnement sur l'espoir et ses limites en temps de (sortie de) crise. Ce monologue est un cri, l’expulsion de colères et de désirs trop longtemps enfouis, la tentative de remplir par la parole tout ce qui l’a trop souvent été par