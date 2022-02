Les séquences du Mug : Focus sur l'exposition Helen Levitt. One, Two, Three, More sur Auvio

Astrid Ullens de Schooten Whettnall, fondatrice de la Fondation A pour l'exposition Helen Levitt. One, Two, Three, More à découvrir jusqu’au 10 avril.

Réputée pour son travail dans les quartiers populaires de New York, Helen Levitt (1913-2009) compte parmi les figures majeures de la street photography. Pour la première fois en Belgique, la Fondation A, plateforme bruxelloise dédiée à l’image photographique, rend un hommage sensible à l'œuvre artistique et documentaire de la photographe. L’ exposition Helen Levitt. One, Two Three, More révèle le sens lyrique infaillible de l’artiste et offr