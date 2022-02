Les séquences du Mug : Rencontre avec Mind Connexion pour leur nouveau single "Sunlight" sur Auvio

Mind Connexion (Karim Baggili et Silvano Macaluso) pour leur nouveau single « Sunlight »

Après le succès de 4 singles ("Mind Connexion", "Move on", "Jump in the sky", "Hero") le groupe revient avec "Sunlight", un single pop-électro mêlé à un son funky. "Sunlight" possède également une version "light" avec un son plus acoustique. Mind Connexon est un projet électro-pop mitonné par Karim Baggili et son alter ego Silvano Macaluso, mieux connu sous le nom de Silva. En parallèle à leur carrière personnelle, les deux artistes brabançons (Karim provient de Bonlez et Silvano de Perwez) se sont inv