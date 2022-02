Le Mug - invité 2 : Carole Matagne pour son « One Belle-Mère Show » et pour la saison 2 de la série « 1 semaine sur 2 » sur Auvio

Carole Matagne est une comédienne belge dotée d'un dynamisme et d'une énergie époustouflante. Dans son One Woman Show, elle nous parle de sa vie, de son mec et surtout de l'enfant de son mec ! Après son spectacle, vous porterez un regard différent sur les "belles mères"!



La série 100% belge au format court portée par Carole Matagne et Jean-Jacques Rausin est de retour pour une nouvelle saison de 40 épisodes de 3 minutes ! "1 Semaine sur 2", c’est l’histoire quotidienne d’une famille recomposée dans laquelle chacun essaie de trouver sa place. Une comédie à retrouver au rythme d'un épisode