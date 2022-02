Le Mug - invité 2 : Focus sur le Festival de Liège avec Jean-Louis Colinet sur Auvio

Ce festival international des arts de la scène, qui se déroulera du 05 au 26 février au Manège Fonck, est une biennale qui réunit à chacune de ses éditions plus de 15.000 spectateurs et a acquis aujourd’hui, au travers de ses collaborations avec de nombreux opérateurs dans le monde, une réputation qui dépasse largement nos frontières. Il propose une programmation singulière de théâtre, de danse et de musique venus des quatre coins de la planète et constitue à ce titre un véritable moment de découverte de cultures différentes, une réelle fenêtre largement ouverte sur le monde.

Outre les spec