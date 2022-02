Le Mug - invité 2 : Charles pour son nouveau single "Never fair"» sur Auvio

Focus sur la Belgian Music Week avec Charles pour son nouveau single « Never fair » sorti ce vendredi 28.01.

Charles, c’est un début sans fautes : 2 hits « Wasted time » et « Without you », plus de 6 millions de streams avec son EP « Falling while rising », l’écriture du single Eurovision pour Hooverphonic et la première artiste belge à avoir sa tête en grand sur le billboard Spotify à Times Square ! Côté scène, les représentations ne manquent pas à l’appel ! Elle est sans aucun doute la révélation de l’année avec ses concerts à Werchter, Ronquières, Belgofolies de Spa, et plein d’autres. A