Focus sur la Belgian Music Week avec Iliona pour nouvel EP « Tête brûlée» paru le 14 janvier. Chanson française, beats electro, piano sobre ou synthétique: à 21 ans, c’est de tout cela que se nourrit Iliona. Plurielle, multiple, insaisissable. Mais dont les textes résonnent comme si l’on chantait le vague à l’âme, et l’amour qu’on espère, pour la première fois. Iliona grandit à Bruxelles, en écrivant des histoires et des poèmes que lui inspirent la pop et la chanson française dont les lignes claires referment des images qui, souvent, vous hantent longtemps.