Le Mug - invité 2 : Focus sur l'exposition "In the Shadow of Trees" sur Auvio

Focus sur l'exposition collective "In the Shadow of Trees" organisée par Hangar dans le cadre de la 6e édition du PhotoBrussels à découvrir jusqu’au 26 mars. Avec Delphine Dumont, directrice du Hangar et fondatrice du PhotoBrussels Festival.

Créé en 2015 par Hangar, PhotoBrussels Festival est l’événement annuel incontournable dédié à la photographie. Expositions, rencontres, workshops, conférences… constituent un programme global qui couvre tout Bruxelles. Hangar constitue l’épicentre du Festival, en proposant une exposition thématique et en créant un programme commun à tous les lieux : le