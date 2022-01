Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Mustii pour "It's Happening Now" sur Auvio

Mustii pour son nouvel album "It's Happening Now"qui sort ce 21 janvier.

Après avoir accueilli en Belgique plus de 13.000 personnes sur la tournée (deux Ancienne Belgique et une Caserne Fonck sold out) dont 5000 personnes dans le cadre majestueux de l’Abbaye de Villers-la-Ville, il s’est concentré sur l’écriture du prochain album à paraître en janvier 2022. "Alien", le premier extrait, est paru le 23 avril dernier. Thomas Mustin vient de terminer le tournage d'un film qui sortira au cinéma en 2022, l'adaptation du livre « Vous n'aurez pas ma haine » aux côtés de Pierre Deladonchamps et Camé