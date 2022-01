Le Mug - invité 2 : Focus sur l'exposition "Trains & Tracks" sur Auvio

Focus sur l'exposition « Trains & Tracks » à découvrir au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée jusqu'au 27.02.2022 avec Leslie Leonie, présidente du Centre de la Gravure. Dans le cadre du festival Europalia Trains & Tracks, cette exposition présente près de 150 affiches issues de la collection de la SNCB et de collections privées. Par le biais de questionnements socio économiques, culturels, environnementaux et de genre, Lines & Tracks recontextualise la création graphique liée au développement ferroviaire.