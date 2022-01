Le Mug - invité 2 : Focus sur le "Tournai Ramdam Festival" sur Auvio

Focus sur le « Tournai Ramdam Festival » découvrir jusqu’au 25 janvier à Imagix Tournai, avec Eric Derwael, commissaire général du festival. DU 15 AU 25 JANVIER 2022 à IMAGIX TOURNAI

La 12e édition du Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, se déroule du 15 au 25 janvier 2022 ! “Qui dérange” dans le sens de qui remue, questionne, suscite écho et débat, interpelle, chambarde, émeut, fait réfléchir, trouble, gêne, choque, importune, transgresse, bref, fait du barouf, du raffut, du vacarme, avec toutes les nuances que la production d’un son comporte : du plus sourd au plus c