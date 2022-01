Le Mug - invité 2 : Benoit Peeters "Chris Ware, la BD réinventée" sur Auvio

Benoit Peeters pour son ouvrage "Chris Ware, la BD réinventée" avec Jacques Samson paru aux Impressions Nouvelles

Chris Ware est sans doute le plus important auteur de bande dessinée de ces dernières années, et pas seulement aux États-Unis, son pays de naissance et de résidence. Ses principaux albums, Jimmy Corrigan, Building Stories et Rusty Brown, sont traduits, célébrés et commentés dans le monde entier. Multiplement récompensé, il a reçu en juin 2021 le Grand prix d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre. Abondamment illustrée d’images rares ou inédites, cette première monographie en la