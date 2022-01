Le Mug - invité 2 : "Le Temps d’une histoire : Les femmes de pouvoir" sur Auvio

Patrick Weber pour son podcast « Le Temps d’une histoire : Les femmes de pouvoir » disponible sur Auvio.

On a longtemps limité les femmes à des rôles secondaires dans l’histoire. Comme si elles n’étaient là que pour donner naissance à l’héritier d’un trône ou accompagner leur mari dans sa carrière. J’ai voulu remettre les pendules à l’heure et rendre hommage à ces femmes qui ont aussi - et parfois de manière très différente - exercé le pouvoir. De Sissi à Sofia Loren en passant par Cléopâtre ou Brigitte Macron, toutes ces femmes n’ont, a priori, aucun point commun. Si ce n’est celui d’avoir