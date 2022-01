Le Mug - invité 2 : Focus sur le "Computer Museum NAM-IP" sur Auvio

Avec Marie d'Udekem-Gevers, vice-présidente du musée. Une exposition présente l’histoire de la micro-informatique du début des années 70 au début des années 90 à travers de nombreux micro-ordinateurs, publicités d’époque et vidéos. Il s’agit d’une occasion pour le visiteur de (re)découvrir une véritable révolution, à la fois technique et sociétale, due à l’invention de deux éléments clés : les micro-ordinateurs (y compris les logiciels) et l’interface utilisateur graphique.