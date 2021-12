Le Mug - invité 2 : La réalisatrice et scénariste Sophie Bruneau pour le documentaire « Cézanne » sur Auvio

Les visiteurs et visiteuses arrivent des quatre coins du monde dans l’atelier de Cézanne, sur les traces d’une révolution qui a transformé l’art et la vie. Elle s’est déroulée ici, dans la solitude et le travail, au milieu des objets familiers, de la nature et des murs bleu-ocre peints par le maître lui-même. Trois guides prennent soin du lieu, de la mémoire, de l’invisible qui brasse l’air et le silence d’hiver. L’arrière-saison est propice aux rencontres et à la transmission joyeuse. Regards, présences des êtres et des choses, petites conversations sur la beauté. Vanités au goût de pommes.