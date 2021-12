Le Mug - invité 2 : Focus sur la nouvelle websérie RTBF "Frangines" sur Auvio

Focus sur la nouvelle websérie RTBF "Frangines" avec Laurent Dryon, co-scénariste, réalisateur, producteur. Un produit Tipik disponible dès le 17 décembre sur Auvio

Frangines est une sorte de road movie déjanté qui suit la cavale de deux soeurs au caractère bien trempé. Billie et Rose, 23 et 25 ans ont été élevées par différentes familles d’accueil à cause d’une mère décédée et d’un père hors la loi. Aujourd’hui, elles ont décidé de prendre leur revanche sur leur destin familial et de récupérer ce que leur père ne leur à jamais donné. Malheureusement, elles comprennent assez vite qu’elles s