Le Mug - invité 2 : Focus sur le documentaire “Ma rue couche toi là” sur Auvio

Léa Zibert, réalisatrice du documentaire “Ma rue couche toi là” diffusé les 19 et 26 décembre 20h20 la Une.

Le concept “Ma rue couche toi là” est simple : raconter une rue et ses habitants. Pour cette saison 2 , “Ma rue couche toi là” s’intéresse à deux rues en Belgique que le monde entier pense connaitre La rue des apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (rue de l'Aubépine) et la rue du Manneken Pis à Bruxelles (rue de l’Etuve). Chaque jour, des touristes et des pèlerins passent devant les fenêtres des habitants et les vitrines des commerçants sans se douter qu’elles cachent les histoi