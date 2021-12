Le Mug - invité 2 : Carlo de Pascal pour son nouveau livre "Casa Mia" sur Auvio

Carlo de Pascal à l’occasion de la sortie du Gault & Millau mais aussi pour son nouveau livre « Casa Mia » paru aux éditions Kennes.

Avec ce livre, Carlo de Pascale réalise l’un de ses rêves : revenir sur les traces de son enfance pour nous raconter l’héritage dont il a bénéficié en matière de cuisine italienne. Un retour aux sources, un hommage à celles et ceux qui lui ont légué leur amour des bonnes choses et de la terre qui les a portées. Une ode à ses racines, à son pays d’origine, l’Italie, qui lui a offert ses plus belles émotions gustatives. Depuis les hauteurs de Cavo, sur l’île d’E