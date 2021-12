Le Mug - invité 2 : Noholita pour son livre « En harmonie. De Camille à Noholita » (Ed. Robert Laffont) sur Auvio

Derrière Noholita se cache Camille Callen, une jeune Bordelaise de 30 ans qui s’est imposée en quelques années comme l’une des influenceuses françaises les plus suivies. Toujours enjouée, drôle, accessible, bienveillante, elle partage sur ses différents réseaux sociaux sa passion pour la mode et la déco, ses bons plans shopping, mais aussi ses projets, ses rencontres, ses voyages… Ce récit est l’ascension d’une jeune femme issue d’un milieu modeste qui, à force de travail, d’envie et de volonté, a créé un blog rapidement suivi par des milliers de lectrices. Ce livre est divisé en 12 chapitre