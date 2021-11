Le Mug - invité 2 : Pauline Croze pour son nouvel album "Après les heures grises" sur Auvio

Pauline Croze pour son nouvel album " Après les heures grises". Un album pensé, composé, et produit pendant les confinements. Album plus moderne, plus spontané, composé en collaboration avec Nk.F (Orelsan, Damso) , avec Romain Guerret (Aline), et Tim Dup.

Elle s’entoure à la réalisation de Charlie Trimbur (Eddy De Pretto), de Pierrick Devin (Phoenix, Lomepal) et au mixage du talentueux Alf Briat (Air Phoenix, S Tellier...).