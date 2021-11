Le Mug - invité 2 : "View from my window" vol 2! sur Auvio

Rencontre avec Barbara Duriau pour la sortie de son livre « View from my window » vol 2. Le 17 novembre dernier, sort le second volume du livre à succès View from my window, un an presque jour pour jour après la sortie du premier, vendu à plus de 17 000 exemplaires. Inscrit dans une démarche radicalement différente du premier, ce nouvel opus de 370 pages a pour ambition de rendre hommage aux nombreuses histoires de vie qui ont façonné le succès de ce phénomène planétaire. Véritable plongée dans l’intime tout en sensibilité.