Le Mug - invité 2 : Céline Danloy pour "Terminus" sur Auvio

Céline Danloy pour son ouvrage « Terminus » une plongée photographique au cœur de lieux interdits et désertés qu’elle publie avec Delphine Buxant

Ouvrir une porte sur l'inconnu et se laisser surprendre... Que s'est-il passé ici ? Quelle est l'histoire de ce lieu et de ses occupants ? Qui étaient-ils ? Pourquoi sont-ils partis, abandonnant là outils, machines, souvenirs les plus intimes parfois ? On a beau « savoir », les lieux génèrent des images. Des images aussi fulgurantes qu'éphémères.