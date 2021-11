Le Mug - invité 2 : Thierry Bellefroid pour le podcast « Partition pour Blake & Mortimer ou Les Dix vies d’Edgar Jacobs » sur Auvio

Qui était vraiment Edgar P. Jacobs, l’homme qui a consacré une moitié de sa vie à devenir chanteur d’opéra et l’autre moitié à créer les aventures de Blake & Mortimer ? Et que doivent les célèbres héros britanniques à l’histoire de ce créateur entré par hasard en bande dessinée à plus de quarante ans, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Premier assistant d’Hergé, auteur de la première heure du Journal Tintin, inventeur d’une forme de bande dessinée adulte basée sur le merveilleux scientifique, découvrez les dix vies d’Edgar P. Jacobs, entre archives, fictions sonores et entretiens inédits.