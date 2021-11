Le Mug - invité 2 : Béesau pour son album " Coco Charnelle Part I " sur Auvio

Béesau pour son album " Coco Charnelle Part I " paru le 22/10. Après un premier EP " Placement Libre " en 2019 et une mixtape estivale " Station Balnéaire " en 2021, Béesau dévoile " Coco Charnelle ", son premier album. Il y a surtout ce premier véritable album pensé en deux parties : la première, s'entend comme le prolongement de ce qui a déjà été proposé, “ avec des mélodies plus maitrisées et organiques ”. La seconde partie, composée de 16 morceaux et prévue pour janvier prochain, accueille en revanche “ des titres plus profonds, plus instrumentaux et plus écrits. ”