Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Ykons sur Auvio

Ykons pour son nouvel EP « Colors and Lines ». A la fois auteurs, compositeurs, producteurs et directeurs artistiques, les cinq membres du groupe se sont fait connaitre en 2019 avec leur premier album « Reflected". Le groupe liégeois n’a en rien à envier aux Américains d’Imagine Dragons de OneRepublic ou de Bastille vu leur même facilité déconcertante à produire des morceaux rythmés, aux sonorités modernes et aux paroles accrocheuses. Ykons est véritablement en train de se faire un nom en Belgique.