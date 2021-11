Le Mug - invité 2 : Focus sur l’exposition « Witches » sur Auvio

Focus sur l’exposition « Witches » avec Nathalie Lévy, commissaire artistique et coordinatrice de l’évènement

L'exposition Witches plonge aux racines de l'histoire de la sorcellerie : des procès en sorcellerie à la littérature merveilleuse, de la figure démoniaque à la gentille sorcière de la pop culture. Objets ethnographiques, manuscrits, peintures, photographies, œuvres du cinéma, performances artistiques… Witches croise les histoires réelles des sorcières et leurs représentations à travers les âges et les arts, jusqu'à leur réhabilitation contemporaine, notamment par les mouvements quee