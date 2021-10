Le Mug - invité 2 : Laurence Bibot pour le nouveau podcast "Zéro mort" sur Auvio

"Zéro Mort", une comédie en podcast de 5 épisodes, écrite et interprétée par Laurence Bibot, et avec BouliLanners, Alma Laloy, Soda, Olivier Massart, Baptiste Sornin, Julie Deroisin, Marka, Fred Jannin, YashaDeleeuw.

L’histoire débute à Bruxelles en décembre 2059. La reine des Belges annonce à la population que durant l’année écoulée, il n’y a eu aucune mort «naturelle» : c’est l’année Zéro Mort. Et ce, grâce au Dr Stromut et à son invention «Le Tube» dont les visites annuelles, les entubages, sont obligatoires pour les plus de cinquante ans. La mort d’un chanteur, idole des jeunes