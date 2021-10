Le Mug - invité 2 : Pleins feux sur "Tacoma Garage" sur Auvio

Corentin Skwara pour sa pièce « Tacoma Garage » à découvrir au Théâtre de Namur jusqu’au 28 octobre. Un road trip musical et une extraordinaire aventure humaine racontée par celui qui l’a vécue. Corentin Skwara nous relate son histoire et celle de The Sonics : ce groupe de rockers américains qui s’est reformé après 40 ans d’absence et a connu un nouveau succès total ! Corentin les a suivis avec sa caméra lors de leur tournée en Europe pour capter l’essence de leur énergie dingue de… septuagénaires. Sur scène, il retrace cette belle aventure musicale et humaine dans un mélange de vlog, théâtr